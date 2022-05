Pubblicità

L’andrologo licatese Fabio Castiglione ha partecipato alla celebre trasmissione “Striscia la notizia” di ieri sera su Canale 5. Il medico licatese – che lavora all’University College London Hospital – è intervenuto in un servizio di Marco Palmisani Calzolari per dissuadere dall’utilizzo di prodotti che darebbero presunti benefici sessuali. Per Fabio Castiglione si tratta di una nuova “comparsa” televisiva dopo essere stato ospitato nella serie Sex Uncut trasmessa da Amazon Prime nei mesi scorsi.