In occasione della decima edizione dell’iniziativa del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con Libriamoci Miur e la Rai, per tutto il mese di maggio la docente Annamaria Milano proporrà un libro, a volte accompagnato da un commento. L’iniziativa prende il titolo “Un libro e la sua lettura”.

Il primo consiglio di lettura è “L’Italia di Dante” di Giulio Ferroni, edito da La nave di Teseo+.