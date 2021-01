Non sono buone notizie quelle che arrivano dal fronte Covid 19. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha infatti comunicato un altro decesso di persone che avevano contratto il virus. Nelle ultime quarantottore sono due i licatesi scomparsi (in entrambi casi si tratta di anziani). Secondo l’Asp di Agrigento sono invece 93 le unità attualmente in trattamento sanitario domiciliare.