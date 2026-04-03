La Giornata mondiale della Consapevolezza dei Disturbi dello Spettro Autistico ha visto protagonista anche la Curva Sud dello stadio Dino Liotta. Gli ultras gialloblu hanno infatti omaggiato con tante uova di Pasqua le scuole calcio Boys Licata e Academy Palma Gattopardo che hanno disputato una gara amichevole coinvolgendo anche i bambini speciali intervenuti. Un bellissimo momento che ha unito la passione per il calcio all’attenzione verso temi di fondamentale importanza in una giornata particolare.
Gli ultras per il sociale: bella iniziativa sul tema dell’Autismo
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