Ultimo test amichevole per il Licata prima dell’inizio del campionato.

In attesa della pubblicazione del calendario ufficiale rendiamo noto che è in programma per domenica un allenamento congiunto con ASD Aragona.

La partita inizialmente programmata per questo sabato al Totò Russo di Aragona, è stata posticipata a domenica e si gioca al Dino Liotta, ore 17.00!