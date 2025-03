Durante l’ultima notte di carnevale, in occasione di due aggressioni diverse, si è reso necessario un doppio intervento della Polizia. Gli agenti, coordinati dal dottore Garro, hanno portato in commissariato un soggetto in manette che ha aggredito una donna e uno, sempre in manette, che ha aggredito un altro ragazzo. Episodi spiacevoli in un contesto di Carnevale che è andato avanti per 4 giorni senza situazioni di rilievo per le forze dell’ordine.