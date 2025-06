Trovano conferma le notizie circolate per tutta la giornata odierna circa una acquisizione di documenti da parte della Squadra mobile di Agrigento all’Ufficio Tecnico comunale di Licata in via Giarretta. Gli uomini guidati dal vicequestore Vincenzo Perta si sono presentati in ufficio dove hanno acquisito diverso materiale cartaceo che verrà con ogni probabilità utilizzato come ulteriore elemento di indagine.