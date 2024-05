Pubblicità

Una nota della sezione cittadina di Fratelli d’Italia con cui vengono spiegate le motivazioni della visita di questa mattina del senatore Sallemi.

“Continua l’impegno di Fdi per migliorare i servizi nella nostra città – si legge in una nota della portavoce Stefania Xerra – Stamattina, grazie all’ass.Salvatore Graci, il Sindaco Angelo Balsamo ed una delegazione di amministratori hanno incontrato il senatore Salvatore Sallemi presso l’aula capitolare del Carmine per affrontare il tema della riapertura degli uffici del Giudice di Pace a Licata. Il gruppo di fdl aveva già rappresentato tale richiesta, al sottosegretario del mistero alla giustizia, on. Andrea Del Mastro. Oggi con la presenza del sen. Sallemi, si consolida l’impegno assunto e ci si auspica la riapertura in tempi brevi. Ancora una volta, il governo dimostra presenza ascolto e fattibilità. L’amministrazione e’ già a lavoro per l’individuazione e la sistemazione dell’immobile preposto a tale servizio. Si ringrazia l’on. Sallemi per quanto potrà fare”.