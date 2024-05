Pubblicità

L’UFFICIALE ELETTORALE RICORDA In vista delle elezioni europee che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno, si ricorda che l’esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione e’ necessaria, unitamente ad un documento d’identificazione, per l’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o esaurimento degli spazi a disposizione, è possibile richiedere, in qualunque momento, il rilascio di una nuova tessera elettorale.

A tal proposito, si invitano TUTTI gli elettori a controllare la propria tessera elettorale per verificare la presenza di almeno uno spazio disponibile per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione (timbro di seggio).

In caso di esaurimento degli spazi, infatti, per poter esercitare il diritto di voto, è OBBLIGATORIO RICHIEDERE il rilascio di una nuova tessera elettorale al comune. Chi si recasse, anche in futuro, al seggio con una tessera “completa” non sarà ammesso al voto.

Per evitare eccessive attese e sovraffollamento nei giorni immediatamente antecedenti la consultazione o nel giorno stesso della consultazione, si invitano pertanto gli elettori a richiedere per tempo il rilascio di una nuova tessera elettorale.

L’Ufficio Elettorale è aperto per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, tutti i giorni, dalle 08,30 alle 13,30 e martedì e giovedì dalle 16,00, alle 18,15.

sabato 08 e domenica 09 giugno l’ufficio elettorale rimarrà aperto dalle ore 7 fino alle ore 23.