Il dottore Puccio dell’Ufficio di Igiene Pubblica è andato in pensione. Dal 1990 al 31 ottobre scorso ha prestato la sua opera nel presidio sanitario licatese del quale è stato per tredici anni il dirigente. L’Ufficio di Igiene Pubblica nella fase più acuta della pandemia da Covid 19 è stato in prima linea con presenza costante all’hub vaccinale di via Panepinto.