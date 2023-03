Pubblicità

Esperienza singolare quella vissuta ieri mattina dagli studenti delle classi quinte dell’IIS F. Re Capriata che hanno incontrato gli Ufficiali del 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo.

Durante l’incontro è stato focalizzato il ruolo rivestito dall’Esercito Italiano nella definizione dell’Unità nazionale, sono state illustrate le diverse operazioni, nazionali e internazionali, in cui l’esercito è impegnato, evidenziando il ruolo che ha svolto per il mantenimento della pace nei paesi alleati. Sono stati presentati i percorsi formativi e le novità in termini di reclutamento che offrono tante opportunità ai giovani che vogliano intraprendere la carriera militare e le prospettive che si aprono anche in campi diversi rispetto a quello sotto il patrocinio del Ministero della difesa.

Significativi e decisamente importanti i percorsi del COMFORTDOT, che offre alti livelli di preparazione a Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e militari di truppe: esso eroga corsi per il conseguimento della Laurea specialistica in Scienze Strategiche e della Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali.

Sono stati presentati all’interno del programma Security Force Assistance le attività del cyber Defense e il contributo alla lotta contro la guerra elettronica e gli attacchi cibernetici. È stato registrato un positivo riscontro da parte degli studenti, che in forza della pertinenza con gli studi dello specifico indirizzo e con le discipline che in esso studiano, hanno partecipato con notevole attenzione all’incontro.