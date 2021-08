Pubblicità

Considerata la necessità di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici da perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati dalla consistente riduzione dell’accesso ai Servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità in servizio per la fruizione delle ferie estive, gli uffici comunali resteranno chiusi lunedì 16 agosto 2021.

Lo dispone il Sindaco Giuseppe Galanti, con Ordinanza n. 62 del 4 agosto 2021 in occasione della festività di Ferragosto.

Ai dipendenti comunali la giornata di assenza sarà computata come un giorno di congedo ordinario.

Sarà comunque garantito il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.