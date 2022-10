AICA, la società consortile dei Comuni della provincia Agrigento che gestisce il servizio idrico integrato, ha ultimato gli interventi di manutenzione dei locali siti in via Giarretta a Licata, nell’area del Mercato Ortofrutticolo, adibiti a sportello periferico per il ricevimento dell’utenza.

A renderlo noto il Sindaco di Licata, Giuseppe Galanti.

Lo sportello riceverà l’utenza il lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,15 e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Il giovedì, lo sportello resterà chiuso.