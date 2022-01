Pubblicità

Si è reso necessario l’intervento di un equipaggio dei Carabinieri per riportare la calma in Municipio. Un uomo, in evidente stato di ebbrezza, si era infatti piazzato all’interno dell’androne dove, urlando, si rifiutava di uscire non permettendo così al personale in servizio a Palazzo Basile di chiudere a conclusione dell’orario di servizio. I militari dell’Arma hanno allontanato il soggetto, non nuovo ad episodi simili, riportando la calma in Municipio.