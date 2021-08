Pubblicità

Il film “U scrusciu du mari” interamente girato a Licata torna al Fly cinema. Dopo le prime due molto apprezzate proiezioni del 29 e 30 Maggio, lunedì 9 Agosto si replica con tre proiezioni: alle 18,50, alle 20,30 e alle 22. La decisione per consentire la visione del film anche a chi a fine maggio non si trovava a Licata per motivi di lavoro o studio.