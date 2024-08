Pubblicità

Torna il Migotex fashion show, uno degli appuntamenti più importanti e originali dell’estate licatese.

L’evento è in programma domani Venerdì 9 Agosto alle 21 in Piazza Progresso.

Madrina e conduttrice della serata sarà il celebre volto televisivo Matilde Brandi. La sfilata sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.