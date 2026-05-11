Il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento presente all’inaugurazione della fiera “Tutto Food International Food Exhibition” a Milano.

C’era anche il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, stamani, all’inaugurazione ufficiale di TuttoFood – International Food Exhibiton, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare. La manifestazione, ospitata alla Fiera Milano Rho dall’11 al 14 maggio, è un preciso punto di riferimento per migliaia di brand food&beverage della scena europea e internazionale (produttori, buyer, operatori del settore Horeca e distributori provenienti da tutto il mondo). Un’occasione di confronto e promozione che mette al centro le eccellenze enogastronomiche italiane e le nuove sfide del comparto agroalimentare. Tra le numerose aziende siciliane presenti in fiera anche dieci imprese del comparto agroalimentare in rappresentanza del territorio agrigentino che punta a valorizzare produzioni di qualità, tradizione e innovazione, ospitate in altrettanti stand del padiglione messo a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento e selezionate tra le aziende che hanno dato la loro disponibilità.

“Essere presenti a TuttoFood significa aprirsi ai mercati internazionali e creare nuove opportunità di crescita per le nostre imprese”, ha dichiarato il Presidente Giuseppe Pendolino “perchè è una manifestazione in grado di costituire un vero trampolino di lancio per gli espositori e per le aziende agrigentine che stanno investendo sulla qualità, sull’identità territoriale e sulla capacità di raccontare il meglio della nostra terra”.

Pendolino ha inoltre sottolineato il valore strategico della partecipazione delle imprese locali a eventi di respiro internazionale: “Le aziende del nostro territorio hanno competenze, prodotti e storie imprenditoriali importanti. Occasioni come questa consentono di creare relazioni commerciali, attrarre investimenti e consolidare la presenza dei prodotti agrigentini nei mercati nazionali ed esteri. È anche attraverso queste vetrine internazionali che si costruisce il futuro economico del territorio”.

La presenza istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento conferma l’attenzione verso il comparto agroalimentare, considerato uno dei motori principali dello sviluppo economico e turistico della provincia.