Pubblicità

Immagini suggestive sono state riprese ieri mattina da un drone, partito dalla spiaggia di Marianello, dove si è tenuto l’ormai consueto tuffo di capodanno, ha dato la possibilità di far vedere anche il castel Sant’Angelo, passando per il porto. Il primo dell’anno ha regalato una giornata invitante, condivisa. Non sono mancate le iniziative, come il raduno di kitesurf, surf e windsurf. Si è reso possibile quindi, augurarsi il buon anno, in un’atmosfera estiva, offerta da una Licata che anche d’inverno fa vivere il mare.

(Video curato da Fabio Amato)

Salvatore Cucinotta