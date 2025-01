Il tradizionale Tuffo di Capodanno a Licata, organizzato dalla ProLoco di Licata, ha raggiunto la sua ottava edizione, offrendo un momento di gioia e serenità alla comunità locale. L’evento, che si tiene ogni anno presso la spiaggia di Marianello ha visto la partecipazione di centinaia di persone, compresi molti bambini, nonostante il freddo invernale.

Il Tuffo di Capodanno è diventato un evento simbolico per Licata, rappresentando non solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami comunitari e celebrare l’inizio di un nuovo anno con speranza e ottimismo