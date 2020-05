Hanno trovato un portafogli mentre erano in giro per strada con la bici ma non hanno esitato a restituirlo. E’ una bellissima azione quella di tre giovani licatesi che hanno portato quanto ritrovato per strada al comando di Polizia Municipale.

“Tre tredicenni in bici ritrovano portafogli con banconota da 20 euro al suo interno e lo consegnano alla Polizia Locale perché lo restituisca al legittimo proprietario – scrive la Municipale in un post – Il Comandante darà Loro una ricompensa per premiarne il senso civico”.