Tris di colpi per il Licata. La società guidata dal patron Massimino si è aggiudicata le prestazioni del centrocampista Caccetta (l’anno scorso alla Lucchese), ex centrocampista del Trapani autore di un gol contro l’Inter in Coppa Italia e degli attaccanti Boubacar Samake (l’anno passato otto reti in D con il Roccella) e Leone. La rosa a disposizione di mister Pippo Romano prende forma.