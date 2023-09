Pubblicità

Stesse deleghe più sanità ad Angelo Trigona. La nomina è arrivata questa mattina. Il dimissionario Salvatore Manuello continuerà a stare nell’amministrazione.

Queste le dichiarazioni raccolte in conferenza stampa questa mattina.

Manuello: “Mi dispiace lasciare la giunta e il Sindaco. Vado via per motivi strettamente personali. Vado d’accordissimo con il Sindaco, continuerò ad aiutare. Voglio dire agli avvoltoi che non c’è nessun problema di ordine politico. Sono contento che il mio posto venga preso da un mio carissimo amico. Massima trasparenza, non mi va che la gente dica falsità. Non vanno dette. Questa è una giunta validissima, che farà grandi cose in un momento delicato. Solo Angelo Balsamo poteva prendersi in questo momento questa briga”.

Trigona: “Incarico molto importante. Grazie al Sindaco Balsamo, metterò in campo tutto ciò che posso. Non sarà semplice, ma vi posso assicurare che il mio impegno sarà a 360 gradi”.