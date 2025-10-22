Il Tribunale di Agrigento ha prosciolto dall’accusa di rissa sia il Sindaco Galanti (difeso dall’avv. Santo Lucia e Antonio Montana) sia l’assessore comunale Pira Antonio (difeso dall’avv. Antonio Montana) sia il dipendente comunale Lauria Roberto (difeso dall’avv. Francesco Carità). Il Giudice, inoltre, ha ammesso la costituzione di parte civile del dipendente Lauria Roberto, considerato persona offesa nei confronti dell’ex assessore comunale Antonio Pira, nei cui confronti è stato disposto il giudizio. La vicenda risale all’estate 2019 quando, secondo la ricostruzione, Galanti denunciò un’aggressione da parte del dipendente comunale Roberto Lauria, mentre la procura della Repubblica contestò a tutte le parti coinvolte il reato di rissa aggravata e per il solo pira Antonio il reato di lesioni a danno di Lauria Roberto. Con la sentenza del Tribunale di Agrigento è stata dichiarata l’assoluzione sia del Sindaco sia del Lauria sia del Pira per il reato di rissa, mentre è stato disposto il giudizio dinnanzi al Tribunale penale di Agrigento, in composizione monocratica dell’ex assessore comunale Antonio Pira. Il dipendente comunale Lauria Roberto, assolto dal reato di rissa, per le lesioni fisiche subite è stato ammesso come parte civile, in quanto persona offesa. Le motivazioni verranno depositate entro 90 giorni.