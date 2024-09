Pubblicità

Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stata disposta la scarcerazione del pescatore licatese Francesco Bosa di 51anni. Accogliendo le richieste del legale difensore avvocato Gaspare Lombardo, i giudici del capoluogo hanno disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Bosa era stato tratto in arresto per la violazione di alcune misure a cui era precedentemente sottoposto.