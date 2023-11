Pubblicità

In gara nella città di Trapani si sono affrontati piloti provenienti da tutta la trinacria, in quella che è stata una gara competitiva e ambiziosa.

È stata una domenica da incorniciare per i licatesi TOSOLINI LUIGI E FLORIO TONY, che hanno dato prova di forza e abilità a livello regionale, aggiudicandosi rispettivamente il secondo e il terzo posto sul podio nella gategoria professionistica.

Altro risultato prestigioso per Vincenzo Florio che nella media categoria, ha valorosmente occupato il primo posto sul podio.