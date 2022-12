Pubblicità

Disagi questa mattina per decine di automobilisti in transito sulla Strada Statale 115 in direzione di Gela o di Agrigento. Il treno è infatti rimasto a lungo fermo all’altezza del passaggio a livello presente sul tracciato. Le cause dello stop sono in corso di accertamento. Lunghe file di auto e molti automobilisti costretti ad invertire il senso di marcia per cercare percorsi alternativi. A quell’ora la Statale è molto trafficata per via di tantissimi automobilisti che si spostano per raggiungere le rispettive sedi lavorative.