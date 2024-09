Pubblicità

Tornano operative in Sicilia alcune linee ferroviarie che nel corso dell’estate sono state interessate da interventi di potenziamento e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), nell’ambito di un articolato piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria dell’isola.

Gli interventi hanno interessato alcune tratte delle linee Palermo-Agrigento e Palermo-Dittaino.

In particolare, nel territorio agrigentino, sono state effettuate attività propedeutiche all’installazione della tecnologia ERTMS (European Railway Traffic Management System), progetto finanziato nell’ambito del PNRR, riguardante il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del trasporto ferroviario. Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema ERTMS, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura, determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio.

Ripresa a partire da domenica 8 settembre la circolazione sulla linea Palermo-Agrigento, tra Roccapalumba e Agrigento, interessata da attività propedeutiche all’installazione della tecnologia ERTMS e interventi di consolidamento di alcune opere d’arte ferroviarie e ricostruzione di alcuni rilevati, opere preliminari all’upgrade prestazionale della linea. In particolare sono stati effettuati interventi di ricostruzione di tre rilevati con opere di protezione della sede ferroviaria per circa 650 metri, si è proceduto alla demolizione e ricostruzione integrale di nove ponticelli idraulici e il rinnovo di tre ponti. Inoltre, sono stati avviati i lavori di rinnovo della linea di contatto Cammarata – Acquaviva e completati i lavori di PRG della Stazione di Agrigento Centrale con la posa travi MEC per il sostegno della linea di contatto. Nell’ambito dell’interruzione, sono state eseguite delle modifiche al piano del ferro di Aragona, Cammarata, Campofranco e Castronovo, al fine dell’attrezzaggio ERTMS sulla linea Lercara Diramazione – Agrigento.

Prevista il 16 settembre la ripresa della circolazione sulla linea Palermo – Dittaino, tra Caltanissetta Xirbi e Dittaino, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria al viadotto stradale Morello, la demolizione dello svincolo autostradale di Enna sulla A19 Palermo – Catania per conto della società ANAS, di risanamento della massicciata nella galleria Portella, di consolidamento della galleria Misericordia e di ulteriori lavorazioni di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria a seguito di eventi metereologici avversi.

Circa 79 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR, il valore dell’investimento per l’installazione del sistema ERTMS su complessivi 124 km in territorio agrigentino. Realizzati inoltre interventi all’infrastruttura ferroviaria, per un investimento di circa 10 milioni di euro.

I tecnici impegnati giornalmente nei cantieri sono stati circa 90, fra personale di RFI e delle ditte appaltatrici, che hanno operato con l’ausilio di 40 mezzi d’opera.