TREKKING, BAGNO E APERITIVO AL TRAMONTO, SULLE SPIAGGE DOVE SBARCARONO GLI ALLEATI

LICATA, DOMENICA 16 GIUGNO L’ESCURSIONE DI VISITAGRIGENTO E ASSOCIAZIONE QANAT

Piccole calette, deserte, di sabbia bianca che si alternano a dune dalle quali si gode un indimenticabile tramonto sul mare.

La passeggiata di VisitAgrigento ed Associazione Qanat di domenica 16 giugno, da Marianello a Balatazze e ritorno, vi porta in uno dei tratti paesaggisticamente più belli della costa di Licata. E’ qui che, 81 anni fa, sbarcarono i soldati Usa che liberarono la Sicilia dai nazifascisti.

Vedremo, riempiendoci gli occhi, quello che videro loro quando c’era ancora buio, ed ascolteremo il racconto di quei giorni, gli aneddoti, conosceremo meglio i personaggi che diedero vita, in Sicilia, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Entreremo in uno dei bunkers dell’Esercito Italiano sparpagliati sulla costa, e osserveremo il mare dalle finestrelle di quelle fortificazioni.

A metà del nostro cammino, raggiunta la meravigliosa Cala Sopo, ci fermeremo per un bagno al tramonto, quando l’acqua cambia colore e le prime ombre della sera ci accarezzeranno.

E poco dopo, dopo esserci asciugati, sarà il momento per il nostro “aperitivo a sacco”, condiviso tra tutti.

Ma non è ancora finita: sulla via del ritorno saranno le stelle ad illuminare il nostro cammino.

Beh, più romanticismo di così…

I partecipanti saranno accompagnati dai soci:

– Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia

– Angelo Augusto, giornalista

L’evento termina entro le 21:00, è previsto l’aperitivo a sacco a carico dei partecipanti che potranno poi fermarsi a cenare in uno dei tanti ristoranti della zona.

.

Abbigliamento consigliato:

– sportivo con pantoni lunghi ed a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento

– scarpe da trekking o da ginnastica con buon grip

– cappello

– occhiali da sole

– crema solare

– maglia di ricambio

– costume e telo mare (facoltativi)

– telo leggero per aperitivo a sacco

– torce (è possibile in alternativa utilizzare la torcia del proprio telefono)

.

È necessario avere con se:

– 2 litri di acqua

– snack per il trekking (frutta secca, cioccolato, ecc)

– apeiritvo a sacco

.

DATI TECNICI:

– tipologia percorso: a bastone

– lunghezza totale percorso: 4,5 km circa

– difficoltà: facile

– dislivello massimo: 0 metri

– natura del sentiero: sterrato, spiaggia

– età minima consigliata: 8 anni (abituati a camminare)

.

Contributo:

– 15,00 euro per gli adulti non soci 2024 (comprende la tessera associativa VisitAgrigento 2024, l’assicurazione annuale e la passeggiata guidata)

– 12,00 euro per gli adulti già soci 2024 (comprende la passeggiata guidata)

– 5,00 euro per i ragazzi non soci 2024 dagli 8 ai 17 anni (comprende la tessera associativa VisitAgrigento 2024, l’assicurazione annuale e la passeggiata guidata)

– gratuito per i ragazzi già soci 2024 dagli 8 ai 17 anni (comprende la passeggiata guidata).

.

Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare tramite messaggio whatsapp il 3807985180.

.

N.B. Il semplice “parteciperò” su Facebook non dà alcun diritto di iscrizione.

Posti limitati, non aspettare il sold out.

In caso di condizioni meteo avverse l’evento potrebbe essere rinviato con comunicazione telefonica il giorno prima.