Per regalarsi un’altra settimana in vetta alla classifica in solitaria, il Licata deve battere il Biancavilla. Match complicato quello del Raiti, storicamente campo infelice per i gialloblu. Mister Campanella ha un unico dubbio di formazione, quello relativo alle condizioni di Adeyemo. Se non dovesse farcela è pronto La Spada. Per il resto probabile la conferma dell’undici vittorioso settimana scorsa sul Roccella.