Continua l’altalena tra guarigioni e nuovi contagi sul fronte Covid 19 in città. Dopo le positive notizie arrivate tra martedì e mercoledì, ieri si sono purtroppo registrati altri tre nuovi casi di contagio a fronte di due guarigioni. A renderlo noto è stato il comando di Polizia Municipale di piazzale Libia. I tre nuovi licatesi contagiati non necessitano di assistenza sanitaria ospedaliera. In trattamento sanitario domiciliare restano 34 licatesi.