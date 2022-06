Pubblicità

Si è svolto oggi, un tavolo tecnico in videoconferenza che ha visto coinvolti il Ministero delle Infrastutture, la Regione, RTI (Rete Ferroviaria Italiana) ed i sindaci dei comuni di Agrigento, Favara, Palma di Montechiaro, Licata e Gela.

Il tema dell’incontro, che segue un primo tavolo tecnico svoltosi il 26 maggio, è la realizzazione di una nuova tratta ferroviaria Agrigento-Gela.

Rfi (rete ferroviaria italiane), si è attivata per realizzare le operazioni preliminari, propedeutiche allo studio di fattibilità tecnico – economico per la realizzazione di una nuova tratta ferroviaria.

La nuova linea ferroviaria passerebbe a sud della ex SS 115 ed il Comune di Palma di Montechiaro si è impegnato a fornire le aree idonee per la realizzazione della Stazione Ferroviaria nella Zona Artigianale di Contrada Albanazzi.

“Mi preme ringraziare il Governo nazionale, il sottosegretario Cancelleria, Angelo Cambiano del Ministero delle Infrastrutture – dice il sindaco palmese Stefano Castellino – nonché il Presidente della Regione, Nello Musumeci, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, il dirigente Foti ed RFI per la volontà di queste riunioni che mirano a risolvere un problema che è annoso, ma che si sta trasformando in un sogno”.