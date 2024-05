Pubblicità

L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune rende noto che sono in pagamento i contributi per il trasporto gratuito o semigratuito degli studenti pendolari per il periodo Settembre-Dicembre 2023.

“Per tutti coloro che hanno presentato istanza – si legge in una nota – si comunica che presso la Banca San Francesco sono in atto i relativi pagamenti”.