Bruxelles, 13 apr – “Nel quadro delle reti di trasporto europeo oggi sono state approvate alcune nostre proposte fondamentali per lo sviluppo della mobilità interna, grazie al lavoro portato avanti insieme alla mia delegazione, che ringrazio, e alla sinergia con il Ministero delle Infrastrutture. Abbiamo ottenuto l’approvazione dell’emendamento che inserisce il Ponte sullo Stretto nell’attuale regolamento finanziario del CEF2, assicurando quindi finanziamenti diretti Ue, nonché l’approvazione dell’inserimento dell’anello ferroviario che collega Caltanissetta con i porti di Marsala, Agrigento, Licata, Gela e Pozzallo. Un risultato fondamentale, frutto di un nostro emendamento, che rende giustizia ad un territorio che era stato escluso dalla proposta iniziale della Commissione europea, e che invece vede adesso queste realtà materializzarsi nella mappa dei trasporti Ue. Adesso continueremo il nostro impegno, nei confronti del Consiglio Ue, per fare in modo che queste proposte strategiche possano anche essere supportate dai ministri degli altri paesi e avere il via libera definitivo. Siamo al lavoro per realizzare collegamenti e infrastrutture all’avanguardia, al servizio di imprese, lavoratori e famiglie”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier, a commento del voto odierno in seno ai lavori della commissione Trasporti e turismo del Parlamento europeo sul regolamento Ten-T.