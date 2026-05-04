A partire dalle ore 17,30 Lanterna Tv sarà in diretta streaming dal Santuario di Sant’Angelo per la Traslazione dell’Urna, i Vespri solenni e la messa vigiliare che aprono il triduo dei festeggiamenti patronali.
Il programma delle dirette streaming di Lanterna Tv per Sant’Angelo.
Lunedì 4 Maggio ore 18 – Traslazione dell’Urna, Vespri solenni e messa vigiliare
Martedì 5 Maggio ore 11 – La sfilata dei Muli parati
Martedì 5 Maggio dalle ore 20 – La solenne processione di Sant’Angelo per le vie della città.
Appuntamento sui nostri canali Facebook e YouTube.