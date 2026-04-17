L’amministrazione comunale rende noto che “nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile, gli Uffici Comunali dello Stato Civile, AIRE e Immigrazione saranno interessati da operazioni di trasferimento presso la nuova sede di Via Umberto II (ex Parnaso).

Nel corso di tali giornate potrebbero verificarsi limitazioni nei servizi erogati e possibili disagi per l’utenza.

Si invita pertanto la cittadinanza a collaborare, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire, per quanto possibile, la continuità dei servizi.

A partire da mercoledì 22 aprile, gli Uffici dello Stato Civile, AIRE e Immigrazione saranno pienamente operativi presso la nuova sede.

Si ringrazia per la comprensione”.