Movimenti in vista in alcuni dipartimenti comunali. A Palazzo di Città si sta ragionando infatti su una serie di trasferimenti di personale da un ufficio all’altro. Ma la notizia non è stata accolta bene. Oltre che tra i dipendenti, il malumore sta serpeggiando anche tra la politica e alcuni gruppi consiliari sarebbero addirittura pronti ad operare scelte clamorose già nell’immediato futuro.

Sulla questione abbiamo sentito il ragioniere Gaetano Callea, storico dipendente comunale da pochissimo andato in pensione. “Determinate scelte – le sue parole – dovrebbero essere frutto di una concertazione anche perchè, a maggior ragione in un momento come quello che stiamo vivendo, si rischia di impoverire ben due uffici: in primis quello da dove vengono spostati i dipendenti e poi anche il nuovo dove di fatto si dovrebbe ricominciare da zero. Auspico quindi un maggiore ragionamento prima dell’adozione di eventuali provvedimenti che potrebbero avere conseguenze sullo stesso funzionamento della macchina comunale”.