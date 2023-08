Pubblicità

Tragedia in via Riesi. Per cause in corso di accertamento, un giovane agricoltore, P.V. di 51 anni, ha perso la vita. Da una prima ricognizione, pare che il trattore su cui stava lavorando si sia ribaltato, travolgendolo fatalmente.

Sul posto sono confluiti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina e un’ambulanza del 118.

Aggiornamento ore 13,15 – Le operazioni di estrazione del cadavere dello sfortunato agricoltore morto in seguito ad un incidente non si sono ancora completate. I Vigili del fuoco stanno continuando a lavorare alacremente e l’elisoccorso è tuttora posizionato sul terreno.