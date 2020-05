Tragedia sulla Strada provinciale San Michele. Per cause in corso di accertamento, un agricoltore di 62 anni ha perso la vita mentre si trovava a lavoro nei campi con il proprio trattore. L’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi ma all’arrivo dei familiari e del personale medico non c’era già nulla da fare. Sul posto i Carabinieri e la Polizia. La salma dell’uomo è stata portata via dal carro delle onoranze funebri.