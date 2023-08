Pubblicità

Tragedia sfiorata a Marianello. Per cause in fase di accertamento, una Barca con diverse persone a bordo (a quanto pare originarie di Sommatino) è andata a sbattere sugli scogli e si è ribaltata. I momenti concitati sono stati raccontati al nostro portale da Sergio Vincenti del lido Halikis da cui sono stati prestati prestiti primi soccorsi.

“Siamo intervenuti io ed il bagnino Enzo De Caro – le sue parole – tratti in salvo i primi due adulti siamo venuti a conoscenza che all’interno della barca capovolta vi erano altri componenti della famiglia e dopo innumerevoli tentativi di ribaltare la barca siamo riusciti a creare un varco per fare fuoriuscire altri passeggeri, ormai stremati dalla fatica in un mare agitatissimo. Venuti a conoscenza che all’interno ci fosse anche una bambina con tutte le forze siamo riusciti a ribaltare il natante e portare a salvo la piccola di poco più di 3 anni. Tutti Salvi ma una rabbia dentro che fa più male di tutto il resto”.

Sul posto anche la Capitaneria di Porto.