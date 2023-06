Pubblicità

Agrigento – Morta una bimba di 6 anni di Palma di Montechiaro al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La folle corsa dei genitori verso l’ospedale, intorno alle 9, non è valsa a nulla perché la piccola era già in arresto cardiaco.

I medici specialisti del reparto di rianimazione guidati dal dottore Gerlando Fiorica, insieme ai medici di pediatria, e tutta l’èquipe del pronto soccorso guidati dal dottore Vaccaro, hanno cercato in tutti i modi di rianimare la bambina ma non c’è stato nulla da fare. Pare che la bambina sia morta, secondo una prima ricostruzione, per soffocamento.

I contorni del decesso sono ancora da chiarire e la Procura della Repubblica di Agrigento sta acquisendo i dettagli.

Fonte grandangoloagrigento.it