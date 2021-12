Pubblicità

Nel giorno dei funerali delle 9 vittime del crollo di Ravanusa, a Licata sarà lutto cittadino. Le luminarie natalizie, inoltre, saranno accese solo a partire da sabato.

Sarà lutto cittadino a Licata oggi, 17 dicembre 2021, nel giorno in cui nella vicina Ravanusa saranno celebrati i funerali delle 9 vittime (più il piccolo Samuele rimasto nel grembo della mamma Selene) del tragico crollo di via Trilussa.

A deciderlo sono stati il sindaco Pino Galanti ed il presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto, rappresentando anche il pensiero della giunta e del consiglio comunale. E’ stato altresì disposto che le luminarie natalizie, a Licata, vengano accese soltanto a partire da sabato. Del resto, proprio rivolgendo il pensiero a Ravanusa, il sindaco aveva già disposto che il grande albero di Natale di piazza Progresso (la cui accensione era prevista per domenica scorsa) rimanesse spento.

“Siamo vicini alle famiglie delle vittime del crollo di via Trilussa – dicono Galanti e Russotto – ed all’intera comunità di Ravanusa, colpita da una gravissima tragedia. Le nostre due città sono vicinissime, condividono tanto e le nostre spiagge, in estate, diventano punto di riferimento anche per moltissimi ravanusani. Domani, dunque, con il lutto cittadino, ci uniremo al dolore di una terra letteralmente distrutta dalla strage dello scorso sabato”.