Pubblicità

Si scava da oltre 40 ore a Ravanusa dopo l’esplosione e il crollo di una palazzina tra via Trilussa e via Galilei. Il bilancio è purtroppo pesantissimo come si temeva: finora da sotto le macerie sono stati estratti i corpi senza di 7 persone, gli ultimi due dispersi sono stati individuati e verranno estratti nelle prossime ore. Cinquanta famiglie sono state sfollate e un’area di 10mila mq posta sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Le immagini di devastazione che arrivano da Ravanusa sono quelle tipiche di uno scenario bellico.