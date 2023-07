Pubblicità

Istituito, con ordinanza n. 328 del 14 luglio 2023 del responsabile di P.O. Polizia Municipale Vincenzo Alabiso, il divieto di sosta e fermata con rimozione ambo i lati in via Gaetano De Pasquali, nel tratto compreso fra Corso Serrovira e via Della Gancia e il divieto di sosta con rimozione lato destro, nel senso di marcia, nel tratto compreso fra via Della Gancia e via Mazzini.

Ad annunciarlo è l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Salvatore Manuello.

Il provvedimento si è reso necessario per rendere più scorrevole il traffico veicolare nella zona interessata.