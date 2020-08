Fare trading online è un’attività che ha riscosso notevole successo negli ultimi tempi. In effetti, appare accessibile anche a coloro che non hanno alcuna esperienza nel mondo delle finanze. In più, è facilmente gestibile da casa propria: basterà possedere una connessione ad Internet.

Per quanto possa sembrare semplice, però, il trading online richiede le giuste conoscenze, nonché la scelta della piattaforma più adatta alle proprie esigenze ed abilità.

L’articolo esplicherà tutti gli step per diventare trader , così da approfittare subito delle migliori occasione di mercato.

Trading online: cos’è?

Il trading online non è altro che un’attività di compravendita svolta interamente online. Lo scopo dei traders è generare profitti, sfruttando a proprio vantaggio, i movimenti di prezzo dei beni quotati sui mercati finanziari.

Si tratta di una soluzione del tutto innovativa con cui investire, perché rapida, efficiente e gratuita. In più, il trading ha rivoluzionato le tradizionali modalità d’investimento: i rendimenti non vengono generati esclusivamente dal rialzo di un asset.

In effetti, è bene sapere che il primo step per diventare trader è la scelta della piattaforma CFD, poiché determina l’andamento della propria attività.

Trading online: come si sceglie una piattaforma?

Per evitare truffe, abbastanza frequenti nel settore, è importante conoscere i criteri con cui scegliere il broker online con cui negoziare.

Il primo requisito è legato alle autorizzazioni e regolamentazioni della piattaforma: i broker affidabili rispettano le normative imposte da apposite autorità di controllo, sorte con lo scopo di tutelare gli interessi dei traders.

Tutto ciò, di norma, viene riportato sulla homepage della stessa piattaforma, la quale è tenuta a fornire anche dettagli riguardo la società e le figure che la gestiscono.

Inoltre, è altrettanto importante sapere che fare trading online non implica commissioni o costi di gestione.

In caso contrario, il broker truffaldino opera con l’obiettivo di svuotare il conto del trader e sparire, chiudendo definitivamente la piattaforma.

Un ultimo particolare a cui dover fare attenzione è l’intuitività della piattaforma: interfacce chiare e ben organizzate consentono agli utenti di focalizzarsi sul proprio piano di trading, e di non riscontrare eccessive difficoltà se si è inesperti.

Diventare trader: l’importanza della teoria

Fare trading non è un gioco, ragion per cui la teoria è tanto importante quanto la pratica. Molti utenti scelgono di leggere libri sul trading per acquisire le nozioni basilari per imparare come investire online.

Per velocizzare il tutto, è bene sapere che esistono diverse piattaforme affidabili e sicure che offrono una sezione didattica gratuita per studiare come fare trading e scoprire quale mercato è più confacente ai propri scopi.

Di solito, si possono trovare e-book da scaricare: guide al trading in formato PDF, realizzate con un linguaggio diretto e ricco di esempi.

In più, diversi broker tengono delle video lezioni on-demand da seguire in base al proprio livello, in modo da migliorare gradualmente.

Dunque, il step per diventare trader è lo studio della teoria, attraverso materiali formativi validi e, nei casi sopracitati, gratuiti.

Diventare trader con la giusta pratica

Il terzo step per diventare trader è l’acquisizione di una certa pratica, in modo da gestire il proprio capitale con la mente ben salda, consapevole dei rischi, ma anche delle possibilità di profitti legate ad ogni singolo investimento.

Scegliendo un valido broker online, si potrà far pratica senza correre rischi accedendo ad un conto demo gratuito, senza vincoli, e in molti casi, illimitato.

In breve, si tratta di una simulazione di trading con cui accedere ai mercati finanziari, negoziando con valori aggiornati in tempo reale, ma con del credito virtuale. In tal modo, si potrà verificare l’efficacia della teoria studiata senza temere di rischiare i propri risparmi.

Inoltre, è uno strumento vantaggioso per familiarizzare con la piattaforma ed ottimizzare, da subito, le proprie abilità.

In conclusione, per diventare trader è necessario impegnarsi a fondo per rigirare a proprio favore qualsiasi scenario di mercato. Ma, soprattutto, bisogna operare col broker giusto e avere possibilità concrete di affermarsi nel settore.