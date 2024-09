Pubblicità

Cianciana – I militari della Stazione Carabinieri di Cianciana, congiuntamente a personale della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, hanno eseguito un controllo ad un venditore ambulante di prodotti ittici.

Ad esito delle attività, sono state riscontrate violazioni della normativa comunitaria in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; nello specifico è stata constatata la mancanza delle informazioni obbligatorie sugli imballaggi e sulle etichette, non assicurando, quindi, la corretta tracciabilità dei prodotti in vendita.

Per tali violazioni, il venditore ambulante è stato sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di 1500 euro, con il contestuale sequestro di circa 30 kg di prodotti ittici.