Hai voglia di mare e sole per le tue vacanze estive? In questo caso la Sicilia è la destinazione che fa per te. Pensa che sono ben 11 le Bandiere Blu ottenute dalla regione in questo 2022, un premio conferito alle spiagge italiane più belle e che rispondono a determinati canoni (come pulizia delle acque, servizi, spiagge attrezzate).

Questa regione, quindi, con ben 11 riconoscimenti si conferma una delle zone più apprezzate per chi ama tuffarsi in splendide e chiare acque, senza dimenticare anche che qui si può godere di luoghi splendidi, città ricche d’arte e storia, oltre ad un’ottima cucina locale.

Per scoprire il meglio che ha da offrire, meglio scegliere un tour della Sicilia con un viaggio organizzato da una travel company online come Tramundi, per esempio, che è in grado di soddisfare ogni esigenza dei viaggiatori. In questo modo si potrà valutare un viaggio in barca, cavalcando una delle ultime tendenze in fatto di viaggi, magari in direzione delle isole Eolie.

Pensa che a Lipari c’è una delle più belle spiagge premiate dalle Bandiere Blu: Acquacalda. Qui si potrà proseguire il viaggio verso l’isola di Vulcano, Filicudi, Panarea e Stromboli alternando delle escursioni alle giornate di relax. Stupende anche le isole Egadi, ricche di calette, faraglioni e fondali marattimi stupendi; meglio se raggiunte a bordo di un catamarano in direzione di Favignana, con la sua Cala Rossa, Marettimo, Levanzo e San Vito Lo Capo, famoso per la meravigliosa Riserva dello Zingaro, il porto e un centro cittadino davvero delizioso in cui fermarsi per un pranzo o una cena d’eccellenza.

Da non perdere anche un tour guidato alla ricerca della meraviglia passando per le città di Catania, Siracusa, Noto, Ragusa nell’intento di ammirare da vicino ogni architettura, scoprire i paesi e le loro storie. Così come Agrigento, Moreale, Palermo e Modica, località – quest’ultima – vicina a Marina di Modica, altra spiaggia premiata con la Bandiera Blu grazie al mix di vegetazione mediterranea, sabbia fine e i servizi proposti, come le attività sportive offerte vicino alla spiaggia.

Se ami la storia e l’archeologia scegli un itinerario con tappa al Parco Archeologico della Neapolis, per ammirare da vicino il teatro greco e l’anfiteatro romano, e al Parco Archeologico della Valle dei Templi, ad Agrigento, per visitare il Tempio della Concordia, Ercole, Giunone, Castore e Polluce. Per alternare il relax ad un’esperienza più green, infine, si può anche fare trekking ed escursioni guidate al Parco dell’Etna, a due passi dal vulcano. Una zona ricca di grotte, crateri e monti da attraversare per scoprire un territorio unico e incantevole.