Nuovo guasto agli impianti di illuminazione all’interno dell’area portuale.

Il problema era stato affrontato anni fa dopo che le torri faro erano rimaste per un lunghissimo lasso di tempo spente a causa di un guasto alla centralina elettrica colpita quasi certamente da un fulmine. Il timore è che adesso la stessa situazione possa ripresentarsi con tutti gli strascichi che questo avrebbe. Fonti interne all’Ufficio circondariale marittimo diretto dal Tenente di vascello Piergiorgio Luminari ci hanno fatto sapere come la Guardia Costiera “sta interessando tutti gli enti preposti e sta partendo una richiesta urgente di manutenzione. Sappiamo che è un problema annoso infatti c’è una corrispondenza abbastanza nutrita. E oggi (ieri per chi legge) partirà una nuova richiesta di manutenzione urgente. Ci stiamo muovendo per risolverla il più velocemente possibile”. E proprio la manutenzione era stato il principale problema al momento del primo guasto.