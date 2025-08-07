È stata scoperta ieri a Torre di Gaffe la targa ufficiale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che attesta visibilmente l’inserimento del sito tra i Luoghi del Cuore FAI 2024.

Il riconoscimento, già acquisito nei mesi scorsi, si concretizza adesso anche fisicamente, con l’apposizione della targa nel territorio: un segno tangibile che rafforza l’identità di Torre di Gaffe come luogo da amare e da tutelare.

Alla cerimonia hanno partecipato l’Avvocato Giuseppe Taibi, Capodelegazione FAI di Agrigento, alcuni membri del FAI impegnati nella cura del Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi, e i soci del Comitato Tutela Torre di Gaffe, promotori dell’iniziativa.

Torre di Gaffe è risultata essere il Luogo del Cuore di 5.643 persone, che lo hanno votato durante la 12ª edizione del censimento nazionale FAI “I Luoghi del Cuore”. Un risultato straordinario, che permette al Comitato di accedere al bando FAI-Intesa Sanpaolo, finalizzato al finanziamento di interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi più amati dagli italiani.

Un momento importante per la comunità, che suggella anni di impegno nella salvaguardia – anche ambientale – di un bene comune che è, oggi più che mai, patrimonio collettivo.