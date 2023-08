Pubblicità

Tutto pronto per la terza edizione dello Street Food “un tuffo nella storia e nei sapori“ che si svolgerà nella splendida cornice della piazza di Torre Di Gaffe. Ente organizzatore e finanziatore è il Comitato Tutela Torre Di Gaffe che da tre anni, cioè dal momento in cui si è costituito, ha iniziato un cammino denso di idee, progetti, azioni attuando concretamente ciò che viene definita cittadinanza attiva grazie all’impegno dei soci che trascorrono le loro vacanze in questo meraviglioso angolo della Sicilia Occidentale pur risiedendo, nella stragrande maggioranza, in varie parti della Sicilia, dell’Italia e anche all’estero .

Lavoro ed impegno costante dei soci che, autofinanziandosi, portano avanti e realizzano idee e progetti al fine di raggiungere l’obiettivo di valorizzazione del borgo di Torre Di Gaffe.

“In linea con la finalità di promozione del borgo e del territorio licatese – si legge in una nota – nasce così l’idea dello Street Food in chiave moderna, patrocinato dal Comune, che altro non è che l’evoluzione del cibo da strada che da sempre ha caratterizzato la Sicilia al punto da essere strettamente connesso con i più importanti valori culturali storici ed etnici del suo popolo”.

Street Food dunque, quale testimone dell’identità del popolo gafiota, licatese e del territorio limitrofo.

“Con la terza edizione dello Street Food, il 4 e il 5 agosto nella piazza della Torre, il Comitato intende esaltare ciò che lo lega da sempre al territorio, promuovendo il senso di appartenenza, creando momenti di incontro, aggregazione, socialità, integrazione nel rispetto della storia culinaria, dei suoi ingredienti e dei suoi sapori riconducibili alle tradizioni locali. Anche questa terza edizione sarà quindi illuminata dal buon cibo grazie alla partecipazione di numerosi esercenti, dal buonumore dall’allegria, dall’amicizia e, chissà, pure da esilaranti sorprese”.

Non resta allora che aspettare il 4 ed il 5 agosto e augurare buon appetito.