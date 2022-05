Pubblicità

Canicattì – Il torneo dell’amicizia ai campetti Salerno si svolgerà il prossimo 29 maggio a Canicattì. Un sostegno all’iniziativa, che richiamerà diverse decine di giovani e giovanissimi, arriva dall’imprenditore italo-bulgaro Marcello Giavarini. “Per me è un piacere grandissimo contribuire ad iniziative come queste in cui sono coinvolti bambini e giovani – spiega Giavarini in un’intervista – farò di tutto per essere a Canicattì il 29 maggio”.